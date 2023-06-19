Датабанк в поддержку бизнеса: бесплатное открытие и ведение даже валютных счетов

На территории спортивного комплекса «Чекерил» состоялся форум «Инвестируй в Завьяловский район!», направленный на поддержку малого бизнеса в Завьяловском районе Удмуртии. На встрече собрались предприниматели, которые уже работают в Завьяловском районе или рассматривают его как перспективную площадку для развития. Организаторами мероприятия выступили АНО «Корпорация развития Удмуртской республики» и администрация Завьяловского района, а одним из ключевых спикеров стала руководитель проектов Датабанка Анна Катиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Датабанк Фото: Датабанк

Цель встречи — рассказать руководителям организаций о возможностях и наиболее выгодных условиях банковского сопровождения, которые существуют уже сейчас. Например, как один из основных региональных банков, хорошо знающий специфику деловых интересов в республике, Датабанк делает акцент на гибком подходе к каждому клиенту и невысокой стоимости обслуживания бизнеса.

«Что отличает Датабанк от других банков? У Датабанка есть тариф «Мой бизнес», по которому открытие и обслуживание счета осуществляется абсолютно бесплатно. При этом количество платежных поручений не ограничено»,— Анна Катиева рассказала, что для всех категорий бизнеса Датабанк предоставил максимально выгодные условия расчетно-кассового обслуживания.

Предприниматели могут открыть в Датабанке дебетовую карту без ограничений на снятие денежных средств и кэшбэком рублями независимо от торговой точки. При совершении транзакций на сумму более 15 тыс. руб. в течение трех месяцев обслуживание такой карты становится бесплатным.

Интернет-банкинг «Датабанк бизнес» доступен на компьютере, на IOS и на Android*, взаимодействует с популярными онлайн-сервисами для бизнеса и обеспечивает работу «в одном окне» со всеми компаниями и счетами.

Датабанк имеет успешный опыт по выдаче банковских гарантий для участия в закупках, проводимых по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Воспользовавшись услугой факторинга в Датабанке, предприниматели смогут предложить своим клиентам более гибкие условия оплаты, избегая при этом задержки в получении денег. Размер финансирования составляет до 90% от выполненных работ/ услуг или поставленных товаров. В результате бизнес получает возможность наращивания объемов продаж, выхода на новые рынки сбыта и предложения клиентам дополнительных услуг.

Датабанк располагает набором финансовых инструментов для внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Банк не находится под санкциями и подключен к международной системе платежей Swift. Выполняет прямые платежи в юанях и тенге, а через кросс курсы — в национальных валютах Азербайджана, Армении, Беларуси и стран Средней Азии. В настоящее время проводится активная работа над возможностью проведения платежей в дирхамах и турецких лирах. При этом открытие, обслуживание валютного расчетного счета и сопровождение внешнеэкономических контрактов осуществляется бесплатно. Открытие валютных расчетных счетов возможно всего за один день, при наличии открытого рублевого счета в Датабанке.

В Датабанке понимают, что международные финансовые отношения претерпевают сейчас значительные перемены. Чтобы помочь сориентироваться в новых правилах и возможностях, специалисты Датабанка бесплатно консультируют своих клиентов по всем валютным операциям.

В завершение бизнес-встречи руководитель проектов Датабанка Анна Катиева напомнила, что предприниматели могут полностью рассчитывать на экспертную поддержку Датабанка. Специалисты готовы помочь и проконсультировать в любом из офисов банка в Удмуртии, в Пермском крае, а также в Нижнем Новгороде и по бесплатному телефону горячей линии: 8 800 301-91-91.

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