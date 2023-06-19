В Башкирии ограничат количество посетителей особо охраняемых территорий

Курултай Башкирии рассмотрит законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об особо охраняемых природных территориях в РБ», который дополняется новой статьей, определяющей критерии и особенности туризма на таких территориях, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Среди критериев – посещение специально оборудованных мест и маршрутов, сохранение объектов культурного наследия, соблюдение максимально возможного количества посетителей особо охраняемых территорий.

В законопроекте говорится, что правила организации туризма в таких зонах, порядок расчета предельно допустимой рекреационной емкости утверждаются правительством Башкирии и органами местного самоуправления.

Поправки будут рассмотрены в первом чтении на пленарном заседании парламента 22 июня.

Влада Шипилова

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