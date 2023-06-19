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На Кубани возбуждено уголовное дело из-за опрокидывания батута с ребенком

Следственным управлением Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в связи с травмированием ребенка на батуте на одной из баз отдыха в Динском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Следкома, днем 18 июня батуты опрокинулись вместе с малолетним ребенком, в результате чего он получил травмы и был госпитализирован. В настоящее время угрозы жизни и здоровью мальчика не имеется.

Проводится доследственная провека. Сотрудниками СУ СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ).

Анастасия Назарова

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