Главным тренером ФК «Уфа» стал Сергей Гуренко из Белоруссии

Главным тренером ФК «Уфа» стал 50-летний белорусский специалист Сергей Гуренко. Его вместе с новым гендиректором клуба Александром Егоровым представил команде министр спорта Башкирии—председатель правления ФК Руслан Хабибов, сообщили в пресс-службе клуба.

«Я хочу сказать каждому игроку, кто будет в команде ФК «Уфа», во-первых, мы имеем один настрой – это настрой на победу и движение вверх, второе – я гарантирую вам, что со стороны правления клуба будут созданы все условия для работы генерального директора, главного тренера»,— отметил господин Хабибов, добавив, что «наша задача на этот сезон – выход в первую лигу».

Об уходе нынешнего гендиректора клуба Шамиля Газизова стало известно вначале июня. Бывший главный тренер команды Арслан Халимбеков, комментируя итоги прошедшего матча с «Кубанью», в котором уфимский клуб потерпел поражение, отметил, что «генеральный директор, взял всю ответственность на себя». В результате проигрыша уфимский клуб вылетел во вторую лигу. Позже стало известно и об уходе господина Халимбекова.

ФК «Уфа» в последнее время испытывает финансовые трудности. В 2022 году сотрудникам клуба были разосланы уведомления об увольнении, но тогда менеджмент смог сохранить команду.

Сергей Гуренко — советский и белорусский футболист, тренер. Мастер спорта международного класса. Большинство матчей провел в составе московского «Локомотива», за который провел более 100 матчей. В 2004 году выиграл чемпионат России. Тренерскую карьеру начал в 2009 году в минском «Динамо». В 2010-2012 годах возглавлял «Торпедо-БелАЗ». Работал в тренерских штабах «Краснодара», нальчинского «Спартака», пермского «Амкара», бельгийского «Стандарта» и национальной сборной Сербии. В 2017-2018 и 2019-2020 годах работал главным тренером в минском «Динамо». В 2021 году возглавлял белорусский «Шахтер» из Солигорска.

Венера Хисамова

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