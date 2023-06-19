В Ярославской области выросло число ВИЧ-инфицированных

В Ярославской области в 2022 году выявлено 540 новых случаев ВИЧ-инфекции, это на 10,4% больше, чем в 2021 году. Данные по заболеваемости приводят в ярославском управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тест на ВИЧ

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области Тест на ВИЧ

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Показатель заболеваемости в регионе в 2022 году составил 43,49 случаев на 100 тысяч населения, годом ранее было 35,25 случаев. Больше всего ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 30-39 лет — 42,5%. Далее идет возрастная группа 40-49 лет с 28,7% инфицированных. Еще 15,25 заразившихся приходится на возраст 18-29 лет.

«Из впервые выявленных лиц с диагнозом ВИЧ-инфекция с установленным путём заражения 74,1% инфицировались при гетеросексуальных контактах, 19,3% - при внутривенном употреблении наркотиков, 3,6% - при гомосексуальных контактах, 3,0% - при перинатальном контакте с ВИЧ-инфицированной матерью во время беременности и родов»,— отметили в Роспотребнадзоре.

На диспансерном учете в Ярославской области в 2022 году состояло 4497 человек, которые имеют ВИЧ-инфекцию. За год в Ярославской области на ВИЧ протестировано 304932 человека.

Андрей Иванов