Зарплаты выпускников КубГУ за год выросли на 7%

Зарплаты выпускников Кубанского государственного университета по итогам 2022 года выросли на 7,69% или на 5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба рекрутингового портала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал КубГУ Фото: Telegram-канал КубГУ

К настоящему времени выпускники учебного заведения, окончившие его в период с 2017 по 2022 годы, в среднем получают 70 тыс. руб. в месяц. ВУЗ вошел в рейтинг экономических учебных заведений по уровню зарплат бывших студентов на 18 позиции, как и годом ранее.

«Доля оставшихся в городе обучения равна 87%, а средний бал на ЕГЭ в 2022 году у абитуриентов при поступлении составлял 84,7 балла»,— говорится в сообщении.

Лидером списка стал Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Выпускники МГИМО в среднем получают 165 тыс. руб. в месяц в первые пять лет работы после окончания ВУЗа. Рост показателя составил 10% (+15 тыс. руб.). Далее следуют Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (150 тыс. руб.) и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (140 тыс. руб.).

Анастасия Донскова

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