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обновлено 08:36

Кафе в Хохловке, в котором отравились дети, закрыли на месяц

Судебные приставы на месяц закрыли кафе архитектурно-этнографического музея «Хохловка», в котором отравились дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проверка в заведении была инициирована Роспотребнадзором после регистрации случаев острой кишечной инфекции среди несовершеннолетних. В результате проведенного обследования были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так как они создавали реальную угрозу жизни и здоровью людей, суд признал индивидуального предпринимателя, владеющего кафе, виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения сроком на 30 суток.

Соответствующее постановление суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Пермскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю. Кафе было опечатано, предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения решения суда.

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