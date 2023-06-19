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Уголовное дело возбудили по факту гибели подростка в реке Нылга в Удмуртии

В Удмуртии расследуется гибель 17-летнего молодого человека в реке Нылга около деревни Кочур в Увинском районе. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, уголовное дело возбудили по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

В частности, по данным следствия, тело молодого человека обнаружили 18 июня. Предварительной причиной смерти подростка называют утопление в воде.

В рамках расследования устанавливается все обстоятельства произошедшего. Место происшествия осмотрено, свидетели допрашиваются, а также назначена судебно-медицинская экспертиза.

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