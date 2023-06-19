Туристы из Екатеринбурга попали в смертельное ДТП на автобусе в Турции

Туристы из Екатеринбурга на автобусе попали в ДТП в Турции. Как пишет Е1.RU со ссылкой на тураганта, водитель, предположительно, потерял контроль над дорогой и врезался в грузовик.

Всего в салоне автобуса находились 35 человек, в том числе три ребенка и младенец. Травмы получили шестеро туристов. Водитель автобуса погиб. Пассажиры предположили, что у мужчины остановилось сердце. Причины произошедшего устанавливаются.

Консул-советник генконсульства РФ в Анталье Владимир Бирюков в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил информацию о госпитализации пятерых россиян. По словам дипломата, они находятся в больницах.

Прошлым летом в турецкой провинции Бурса автобус с туристами вылетел с дороги, в результате чего сообщалось о минимум двух погибших.

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