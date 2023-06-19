В правительстве Омской области произошли кадровые перестановки

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко объявил о кадровых назначениях в правительстве региона. Так, с 20 июня зампред областного правительства, министр региональной политики Олег Заремба будет работать в качестве освобожденного заместителя председателя правительства региона, он также продолжит курировать внутреннюю политику, министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта и министерство культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Заремба

Фото: Пресс-служба Омской области Олег Заремба

Фото: Пресс-служба Омской области

Первый заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова назначается главой министерства. Руководитель аппарата губернатора и правительства Омской области Анна Марухина назначается заместителем председателя правительства региона, заместителем министра региональной безопасности Омской области назначается Евгений Романин, а заместитель председателя регионального кабинета министров Андрей Шпиленко также получает пост официального представителя Омской области при правительстве Российской Федерации.

Соответствующие документы о кадровых перестановках будут подписаны врио главы региона сегодня, сообщает пресс-служба облправительства.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова