Ильменский фестиваль посетили более 10 тыс. человек

В этом году Ильменский фестиваль авторской песни в Челябинской области посетили не менее 10,5 тыс. человек. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Фестиваль проходил с 16 по 18 июня на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Миассе. Программа включала более 70 мероприятий на четырех площадках с участием более 100 артистов и музыкантов. Участники конкурсной программы приехали из Калининграда, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Томска, Омска, Нижнего Тагила, Волгодонска, Орска, Магнитогорска, Челябинска, Миасса, Чебоксар, Москвы, Златоуста и других. Среди специальных гостей фестиваля были Олег Митяев и Леонид Марголин. Онлайн-трансляции концертов на Большой сцене посмотрели более 80 тыс. зрителей.

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