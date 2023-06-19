Кубань не вошла в топ-10 регионов по уровню доходов населения в 2022 году

Краснодарский край по итогам 2022 года занял 14 место в рейтинге российских регионов по доходам населения. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

За чертой бедности в крае живут 9% населения. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 1,84.За год показатель снизился на 0,7 процентных пункта. При этом край занимает самую высокую строчку списка по регионам Южного федерального округа, соседняя Ростовская область расположилась на 33 позиции рейтинга.

Адыгея занимает 25 место в списке. За чертой бедности в регионе проживают 11,6% жителей республики. На 40 позиции — Севастополь (9%), на 74-й — Крым (14,5%).

Первые три места место заняли ЯНАО (4,5%, отношение доходов к цене товаров — 3,24), Ненецкий автономный округ (9%, 2,97) и Москва (5%, 2,63).

«Обновились исторические минимумы по безработице, оказалась минимально низкой и доля живущих за чертой бедности, хотя реально располагаемые денежные доходы немного снизились»,— говорится в исследовании.

В целом, доходы жителей РФ по итогам прошлого года снизились на 1%. В 2020 году доля снижения заработка россиян составила 3,5%. Уровень доходов к стоимости товаров и услуг в среднем по РФ составил 1,59. За чертой бедности проживают 14,3 млн человек (9,8%). Годом ранее показатель достигал 16 млн человек (11%).

По итогам 2021 года Краснодарский край занимал 16 место в рейтинге регионов по доходам населения. Индекс медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг на Кубани составил 1,65. За чертой бедности в 2021 году находилось 10% жителей края.

Анастасия Донскова

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