Позиции Кузбасса снизились в Национальном рейтинге инвестклимата в регионах России

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который ежегодно формируется АСИ, Кузбасс занял 15 место. Результаты рейтинга были представлены на ПМЭФ-2023. В рейтинге 2022 года регион занимал 12 место.

Первое место заняла Москва, второе место – Татарстан, на третьем месте – Московская, Нижегородская и Тюменская область, которые в рейтинге 2022 года занимали пятое место.

Новосибирская область, как и год назад, осталась на 13 месте. Также Новосибирская область вошла в пятерку регионов-лидеров по направлению Национального рейтинга «Поддержка малого и среднего бизнеса».

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах оценивает усилия властей субъектов по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.

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Оксана Павлова