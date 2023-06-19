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Авиаперевозчик «ЮВТ-Аэро» сформировал программу субсидируемых рейсов из Перми в Казань

Татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро» сформировала полетную программу по маршруту Пермь — Казань. По информации на сайте пермского аэропорта, до 30 сентября перевозчик будет выполнять по данному направлению по три рейса в неделю: по средам, четвергам и субботам.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Напомним, рейсы «ЮВТ-Аэро» из Перми в Казань и в обратном направлении, согласно ранее опубликованному приказу Росавиации, в этом году будут субсидироваться из федерального бюджета при софинансировании Пермским краем и Республикой Татарстан в размере по 30,5%.

Маршрут Пермь — Казань с конца апреля обслуживает также авиакомпания NordStar, входящая в группу компаний ПАО «ГМК “Норникель”». NordStar осуществляет по данному направлению один рейс в неделю — по субботам. Полетная программа этого перевозчика рассчитана до 28 октября.

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