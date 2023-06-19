СКР возбудил дело из-за травмирования ребенка на батуте в станице Динской

По факту опрокидывания батута с ребенком на территории базы отдыха в станице Динской возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, днем 18 июня мать с ребенком посетили детскую игровую зону на территории одной из баз отдыха. Мальчик находился на одном из четырех батутов, когда произошло их опрокидывание. В результате ребенок получил значительные травмы, его госпитализировали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В соцсетях сообщают, что инцидент произошел на территории Андреевского парка. В момент происшествия ребенок находился на самой вышке конструкции, отмечают очевидцы.

Анастасия Донскова

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