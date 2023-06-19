Пермский теплоход сняли с мели

Сегодня в 00 часов 30 минут теплоход «Павел Бажов» был снят с мели, сообщил «Ъ-Прикамье» совладелец теплоходной компании «Большой Маяк» Вадим Яхнин. «Пришел мощный буксир и сразу снял» - уточнил он. По его словам, сейчас теплоход самостоятельно следует в Никольское.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, круизный теплоход «Павел Бажов» сегодня в два часа ночи сел на мель в Астраханской области. Трехпалубное судно выполняло рейс по Волге из Перми в Астрахань, на его борту находятся 185 пассажиров, 35 из которых дети. По данным МЧС, никто из них не пострадал, утечки продуктов нет.

Из-за сильного ветра теплоход из Перми могло снети на песчаную косу. Также на инцидент могло сказаться маловодье в этой части Волги.