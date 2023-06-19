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Радиоштаны для лягушки

Ученые решили проследить за амфибиями-путешественницами

Команда исследователей из Стэнфордского университета выясняла гендерные различия в ориентировании трех видов лягушек Латинской Америки. Для отслеживания пути миграции амфибий ученые одели их в штаны с радиопередатчиком.

Фото: Andrius Pa?ukonis, Andrius Pasukonis

Фото: Andrius Pa?ukonis, Andrius Pasukonis

Почти год длилась экспедиция зоологов из Стэнфорда: они побывали в разных местах Французской Гвианы и Эквадора, чтобы изучить повадки трех видов местных лягушек. Латинская Америка — самое богатое в мире место распространения земноводных. Самцы и самки трех этих видов по-разному вели себя, передвигаясь по тропическому лесу, и ученые решили, что нужно отследить траектории их движения, чтобы получить объяснение этой разнице.

Руководитель экспедиции Андрюс Пашуконис признается: «Люблю животных и особенно люблю разбираться в поведении животных. Мне очень интересно браться за темы, которыми пренебрегают другие исследователи».

Одна из рабочих гипотез, объясняющих разницу в перемещении самцов и самок лягушек, состояла в том, что самцы вынуждены двигаться больше, чем самки, и поэтому они обзавелись и более совершенными навыками навигации. Другая гипотеза: причиной стал более высокий уровень половых гормонов, характерный для самцов.

Чтобы следить за лягушками, их одели в специальные штаны с радиодатчиком, а еще установили датчик, измерявший уровень гормонов.

Участниками опытов были яркий древолаз (самка крупнее самца, оба родителя заботятся о головастиках), пятнистый древолаз (о потомстве заботятся в основном самцы) и древолаз дьяблито (головастиков носит самка). Все три вида ядовиты. Икру все три вида откладывают прямо на землю или на лист растения, заботятся о ней, когда вылупляются головастики, переносят их на спине до ближайшего водоема. Питаются древолазы преимущественно муравьями, но могут есть и червей, и клещей, а среди головастиков развит каннибализм.

По завершении исследования радиоштаны с лягушек были сняты. Предварительные выводы таковы: дело, скорее всего, не в уровне гормонов, а в свойственной мужским особям большей подвижности.

По материалам Reuters,

Ольга Грибова

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