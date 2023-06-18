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«Яндекс Погода»: 19 июня в Черноземье будет преимущественно облачно с прояснениями, до +27°

В регионах Черноземья 19 июня ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями, а среднесуточная температура составит +24°…+27°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Так, облачная погода ожидается в Воронежской, Тамбовской и Курской областях, где температура воздуха составит +24°...+26°. В Белгородской и Липецкой областях понедельник обещает быть малооблачным, а температура воздуха в этих регионах прогреется до +24°...+27°. Пасмурная погода ждет жителей Орловской области, где отметка термометра достигнет +24°.

Владимир Зоркий

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