«Новые люди» выдвинули в мэры Москвы вице-спикера Госдумы

Московское отделение партии «Новые люди» на своей конференции в воскресенье выдвинуло вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова кандидатом в мэры Москвы на осенних выборах. 19 мая партия уже проводила неформальную конференцию по его выдвижению в столичные градоначальники в формате пикника в Серебряном бору. Но на тот момент выборы еще не были назначены, поэтому после того, как Мосгордума 7 июня приняла соответствующее постановление, партии пришлось заново провести все необходимые процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Планами на избирательную кампанию поделилась с делегатами секретарь столичного отделения Анна Трофименко: «У нас амбициозная планка: проехать 100 районов, посмотреть, как живут люди, какие у них проблемы. Мы уже начали и увидели, что Москва — город контрастов. Поняли, что в Москве много мифов, ими живут как люди, так и чиновники». В доказательство она перечислила три распространенных суждения о столице и предложила активистам угадать, правда это или нет. Первое — о том, что Москва должна непрерывно расти и уплотняться, без чего не будет развития — было названо мифом. «Париж и Нью-Йорк за последние 20 лет практически не выросли, а экономический рост есть»,— пояснила глава отделения. Мифическими были признаны и высокие зарплаты москвичей. А вот с утверждением о том, что Москва самый зеленый мегаполис в мире, которое аудитория встретила с недоверием, госпожа Трофименко согласилась: 49% площади столицы заняты зелеными насаждениями. Но горожане этого не чувствуют, потому что большинство площадей приходится на зеленые массивы типа Битцевского парка, а в обычных районах, где живут люди, зелени не так уж и много, подчеркнула Анна Трофименко.

Глава партии и ее фракции в Госдуме Алексей Нечаев рассказал, как происходило голосование по кандидату в мэры: «Наш актив долго, несколько минут дискутировал, боролись подходы, мнения. У нас ведь всегда есть несколько мнений. Мы и голосуем в Думе всегда по-разному». Но кандидатуру Владислава Даванкова, по словам лидера, отделение одобрило единогласно.

Затем выступил сам кандидат, который поведал, как ему пришла в голову идея баллотироваться в мэры. Господин Даванков сломал ногу, поскользнувшись «на московской плитке», лежал в больнице и «думал о Москве». В рамках этих раздумий депутат изучил стратегию развития столицы до 2030 года, где говорилось, что к этому времени в городе будет проживать 20 млн человек. «Главная проблема — это то самое уплотнение и расширение, которое все ощущают на себе. На мой взгляд, Москва должна быть другой, за пять лет нужно сделать ее удобной для москвичей»,— сказал Владислав Даванков. Поэтому основой его предвыборной программы станут мораторий на уплотнительную застройку и курс на равномерное развитие города. Также он сообщил, что собирается запустить в столице проект «Миллион айтишниц», в рамках которого девушек будут бесплатно обучать основам кодинга, работе с нейросетями и искусственным интеллектом.

Ксения Веретенникова