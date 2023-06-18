Прокуратура требует отремонтировать сельскую дорогу под Ярославлем

Прокуратура Ярославского района подаст исковое заявление в суд с требованием отремонтировать автомобильную дорогу «Ярославль — Тутаев — Устье». Об этом первый заместитель областного прокурора Дмитрий Чумак сообщил в ответе депутату Ярославской областной думы Эльхану Мардалиеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорога Ярославль-Тутаев-Устье

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Дорога Ярославль-Тутаев-Устье

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

До составления иска сотрудники прокуратуры вместе с ГИБДД провели проверку дороги до села Устье Ярославского района, установив на ней существенные дефекты покрытия. Так как сама дорога находится в областной собственности, то ответчиком по иску будет региональный департамент дорожного хозяйства. В июне 2023 года иск подан в Кировский районный суд Ярославля.

Прокуратура требует «признать незаконным бездействие департамента по приведению дороги в нормативное состояние» и обязать устранить выявленные дефекты. По факту выявленных нарушений также открыто дело об административном правонарушении.

Андрей Иванов