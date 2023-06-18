В Сочи мужчина на электросамокате сбил 71-летнюю женщину и скрылся

В Сочи на въезде в ГПК «Таврия» (Чайсовхоз) молодой человек на электрическом самокате сбил женщину и скрылся с места происшествия. Такая информация появилась в Telegram-катале «ЧП Сочи».

На помощь 71-летней пострадавшей поспешили прохожие. Они же вызвали бригаду скорой помощи. В результате происшествия у женщины сломано плечо, потребуется операция. Кроме того, пострадавшая получила многочисленные ссадины и ушибы.

Женщина обратилась в полицию с заявлением. Возраст подозреваемого, предположительно, не превышает 25 лет. У парня короткие светлые волосы, он был одет в камуфляжную форму песочного цвета и песочные ботинки. Ожидается, что камеры, установленные в этом районе, помогут установить его личность.

«Ъ-Кубань» писал, что в первом полугодии прошлого года Краснодарский край занял третье место среди регионов по числу аварий с участием мобильного транспорта с электродвигателем (электросамокаты, сегвеи, гироскутеры, моноколеса). Тогда зарегистрировали 26 таких ДТП.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов считает, что лица, использующие средства индивидуальной мобильности, передвигаясь по местам движения пешеходов, подвергают опасности жизнь и здоровье других людей. С такой проблемой столкнулись, по его словам, во многих странах, что заставило урегулировать правовое положение любителей индивидуального мобильного транспорта. Например, в Швеции на дорогах общего пользования запрещено использовать электросамокаты с электродвигателем мощностью выше 250 Вт, максимальная скорость для движения — 20 км/ч.

«Для изменения ситуации в России необходимо дать понятие средству индивидуальной мобильности и определить статус участников дорожного движения, использующих средства индивидуальной мобильности»,— подчеркнул Алексей Иванов. Кроме того, для безопасного движения на электросамокатах, по мнению адвоката, нужно создать специальную инфраструктуру, например, выделить отдельную полосу.

Маргарита Синкевич

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