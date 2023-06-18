Космический старт частного порядка

В России может состояться первый частный запуск ракеты в космос, осуществить его обещают до конца года. Планируется, что суборбитальный аппарат поднимется на высоту более 100 км, за верхнюю границу атмосферы. Оттуда он отправит на землю сигнал, который примут беспилотники. Запуск готовит компания SR Space и холдинг «Т1». В 2021 году там провели пробный запуск ракеты, она пролетела более 18 км. На запрос “Ъ FM” в компаниях не ответили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Каковы перспективы проекта? И есть ли будущее у частной космонавтики в стране? На эти вопросы “Ъ FM” ответил эксперт в сфере технологий, космический инженер Александр Хохлов:

«В России два основных направления, по которым пытаются работать частные компании. Первое — это спутники, в основном небольшие, стандарта CubeSat, образовательные или те, что могут использоваться для дистанционного зондирования Земли.

Также в последние лет 15 у нас было порядка четырех-пяти компаний, которые позиционировали себя как ракетные стартапы. Они все закрылись. На данный момент и на ближайшие несколько лет "Роскосмос" — монополист в стране по космическим запускам.

К SR Space, раньше они называли себя "Успешные ракеты", я сложно отношусь: очень быстрая разработка, получается, быстрые испытания и запуск… Мы не видим, что там есть какие-то существенные наработки, которые могли бы обеспечить успех объявленному проекту.

Напомню: чтобы компания Blue Origin Джеффа Безоса запустила ракету на 100 км, ей потребовалось несколько лет. В случае полноценного финансирования изготовление летного прототипа обходится в миллионы долларов.

Вместе с тем для России это был бы заметный рекорд, но больше из спортивного интереса. Ракета, которая может достигнуть такой высоты, если она некрупная, может претендовать только на функцию метеорологической ракеты, а этот рынок небольшой. Если же мы говорим про пилотируемые пуски, вспоминая попытки стартапов в России, то заметно, что потенциала особого нет.

Небольшой рынок у нас все-таки есть по запускам спутников. Плюс другие страны могли бы заказывать в России подобные проекты.

Так, в конце июня с космодрома "Восточный" планируется запуск ракеты "Союз-2" со спутником "Метеор", и с ней полетит 42 аппарата, из которых три иностранных — Белоруссия, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, еще Иран готов запускать свои спутники с Россией».

О необходимости привлекать капитал в космонавтику ранее говорили и в правительстве. Вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что частные инвестиции могли бы поддержать отечественные технологические компании. Идею поддержали в «Роскосмосе».

Инвесторов, однако, такие проекты сейчас вряд ли заинтересуют, отметил предприниматель Павел Пушкин. Два года назад он закрыл свою компанию «КосмоКурс», которая собиралась развивать космический туризм:

«Еще до всей этой истории с санкциями наш рынок был ориентирован в основном на государственный заказ, в основном на Министерство обороны, если мы говорим про малые спутники. Все надеялись, что возникнут частные компании, которые сделают некие коммерческие аппараты, которые загрузят некие российские ракеты. Но таких игроков не появилось.

По моему мнению, просто весь рынок этот раздут, и, если государство развивает это направление, то все появляется. У нас этого не появилось, поэтому эти ракеты не просто частники не делают, эти ракеты не собирается создавать и "Роскосмос". Если бы корпорации это надо было бы, то она бы давно ракету сверхлегкого класса представила. А ради двух пусков в год можно и "Союз" использовать. Это дороже, но проще, чем содержать еще производство одной ракеты.

Сейчас же, наверное, в большей степени есть надежда на гособоронзаказ в области тех же сверхлегких спутников, спутников разведки. Это сейчас стало востребовано, и наша страна поняла, что они все-таки нужны.

Кроме того, по моей информации, какие-то отголоски сторонних заказов начали появляться. Например, мы можем в дружественные страны что-то поставлять, но в основном это связано с передачей ракетных технологий, продажей каких-то элементов, компонентов. Частники могут поучаствовать в каких-то проектах, когда "Роскосмос" не справляется.

В области спутников есть пара компаний, у которых есть небольшой задел. Но, опять же, они делают очень похожие приборы для гражданки, и просто их нашли и сказали: "Знаете, а нам то же самое нужно, но только с другими характеристиками". И они просто доработали свои проекты в нужном направлении».

Еще один космический стартап — Dauria Aerospace — в 2018 году обанкротился на фоне судебной тяжбы с «Роскосмосом». Компания поставила два спутника, но после вывода на орбиту связь с ними была потеряна. Госкорпорация пыталась взыскать с партнера почти 300 млн руб. неустойки.

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Елизавета Скобцова