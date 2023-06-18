Красноярцы уступили звание чемпионов России по регби впервые с 2011 года

«Енисей-СТМ» сложил звание чемпиона России по регби. В финале красноярский клуб уступил «Локомотиву-Пенза».

Решающий матч первенства состоялся 18 июня в Красноярске. После первого тайма хозяева уверенно вели 17:0, но к концу второго счет сравнялся – 17:17. Командам пришлось играть овертайм, который завершился в пользу гостей. Итоговый счет – 20:23.

«Енисей-СТМ» владел титулом с 2016 года. С учетом результатов другого клуба – «Красного Яра» – красноярские команды не покидали первое место с 2011 года. В этом сезоне «Красный Яр» финишировал третьим, победив в матче за бронзовые медали казанскую «Стрелу» со счетом 17:15.

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Валерий Лавский