«Метафракс» запустил установку АКМ

«Метафракс Кемикалс» запустил производство аммиака, карбамида и меламина (АКМ). Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Тожественное мероприятие по случаю запуска производства состоялось вчера в Губахе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

На новом производстве создано 400 новых высококвалифицированных рабочих мест, для сотрудников построено шесть многоэтажных домов.

В марте сообщалось, что Западно-Уральское управление Ростехнадзора выдало заключения о соответствии объектов комплекса АКМ проектным требованиям.

К реализации проекта по строительству комплекса АКМ «Метафракс» приступил в 2017 году. В результате на предприятии создан технологически взаимосвязанный комплекс по производству аммиака, карбамида и меламина с проектной мощностью по карбамиду 500 тыс. тонн в год, по аммиаку – 298 тыс. тонн в год и по меламину – 40 тыс. тонн.