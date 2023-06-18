В Краснодаре 21 июня можно получить бесплатную юридическую консультацию

Администрация Краснодара сообщила, что 21 июня с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 13:50) можно будет позвонить и бесплатно проконсультироваться у юристов.

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Консультации будут касаться социальных вопросов, алиментов, а также различных аспектов владения и распоряжения недвижимостью. Вопросы, связанные с административным и уголовным законодательством, рассматриваться не будут.

Звонить можно по номерам телефонов: 8-861-255-26-92; 8-861-255-27-37; 8-861-255-27-22; 8-952-864-21-12; 8-952-820-42-42; 8-952-848-08-00.

Маргарита Синкевич

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