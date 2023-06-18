В Екатеринбурге прокуратура остановила снос старинной усадьбы на Розы Люксембург

Прокуратура и полиция приостановили снос усадьбы Беленкова на ул. Розы Люксембург, 73, сообщает фонд «Реальная история — Екатеринбург». Это одна из старейших усадеб города, строительство которой началось в XVIII веке. В 2014 году землю под памятником и само здание купило у региональных властей ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро». Впоследствии объект был исключен из реестра объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Беленкова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Усадьба Беленкова

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным портала 66.ru, 9 июня прокурор Октябрьского района подал иск к застройщику, оспаривая исключение комплекса усадьбы из реестра. В качестве третьих лиц были привлечены региональное Управление государственной охраны ОКН и эксперты, которые выдали заключение об утрате усадьбой историко-культурной ценности.

Запрет на снос здания, по данным издания, продлится до окончания рассмотрения дела.

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