Российским клиникам не хватает врачей и других медработников. По данным платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, с января по май 2023-го число таких вакансий увеличилось более чем на 20% год к году. Почти 40% работодателей ищут врачей, 22% — администраторов клиники, оставшиеся — медсестер. Предложение по зарплате также выросло. Как отмечают в HeadHunter, если в 2022-м году медикам предлагали в среднем до 70 тыс. руб., то сейчас — до 75 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у руководителей московских клиник — ищут ли они новых сотрудников и как мотивируют действующих?

Директор по коммерческой деятельности и маркетингу группы компаний «Медси» Алла Канунникова: «Всегда в дефиците неврологи, гастроэнтерологи, терапевты, всегда дефицит медсестер. У нас есть академия "Медси", где мы проводим обучение сотрудников, подтверждаем сертификаты. В ближайшее время планируем открыть колледж для медсестер, то есть мы занимаемся прямым обучением. Важно сформировать мотивационный пакет, чтобы в нем была не только заработная плата, но и какие-то социальные аспекты, требования к развитию, потому что врачи постоянно учатся. Плюс ко всему, мы создаем достаточно комфортные условия труда. Это на самом деле одно из стратегических направлений для того, чтобы частная сеть развивалась и была успешной». Учредитель медико-стоматологического центра «Трилогия» Дмитрий Богуславский: «В принципе всегда сложно найти хороших сотрудников. Но если нам необходимо это сделать, то мы используем HeadHunter, проводим собеседования. Многие специалисты покинули страну, поэтому, наверное, некие изменения есть, но не могу сказать, чтобы это как-то ощущалось. У нас есть некий соцпакет, оплачиваемые больничные. Не во всех клиниках такое присутствует, наверное, это привлекает. Прошли, конечно, повышения зарплаты. Но мы больше работаем над атмосферой в клинике, чтобы людям было комфортно просто работать». Главный врач медицинского центра «Твой доктор» Татьяна Романенко: «В первую очередь не хватает специалистов-терапевтов, врачей общей практики, потому что они уходят в узкие специальности. Терапевт становится кардиологом или гастроэнтерологом. Путь один — повышать зарплату, создавать более приемлемые условия труда, других вариантов нет. У меня есть такая возможность, и мы можем повышать зарплату всем в зависимости от стажа, квалификации и нужности этого специалиста в данный момент».

По данным аналитиков HeadHunter, почти половина вакансий, которые размещают клиники, рассчитана на низкоквалифицированных специалистов. Соискателей, работающих в медучреждениях минимум год, ищет больше трети компаний. И лишь в 14% случаев требуются специалисты с опытом от трех лет.

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