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обновлено 15:37

В Прикамье стартовал сезон полетов на Маньпупунер

Сегодня вертолет Ми-8 авиакомпании «Геликс» совершил первый в 2023 году рейс на плато Маньпупунер в Республике Коми. Как сообщили в компании-туроператоре «Урал турс», загрузка воздушного судна составила 20 человек: 16 туристов и четыре волонтера. Ранее директор авиакомпании Вадим Балдин рассказывал, что «Геликс» обеспечит вылеты на Маньпупунер с площадки в поселке Ныроб. По предварительным прогнозам, полеты будут выполняться до середины сентября, их частота будет зависеть от спроса. В 2021 году из Ныроба на Северный Урал вылетели около 700 человек.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Авиакомпания «Геликс» занимается вертолетными и грузовыми перевозками. В ее парке находятся пять вертолетов Ми-8 различных модификаций и четыре самолета Ил-76.

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