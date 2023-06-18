Объем неплатежей по ипотеке на первичном рынке Челябинской области снизился на 20%

С января по апрель 2023 года объем просроченной задолженности по ипотеке на первичном рынке жилья снизился на 20%, или на 11 млн руб. На 30 апреля он составил 45 млн руб., сообщается в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».

Объем неплатежей по ипотеке на вторичное жилье за четыре месяца этого года в регионе сократился на 2%, или на 23 млн руб. На конец апреля показатель составил 1,04 млрд руб.

В целом по России за четыре месяца 2023-го просроченная задолженность по ипотеке на строящееся жилье выросла на 4%, до 4,9 млрд руб. Объем неплатежей на вторичном рынке увеличился на 2%, до 54,8 млрд руб.

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