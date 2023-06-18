Ярославский планетарий заново подсветили

В Ярославле заново сделали подсветку планетария, ее запустили вечером 17 июня. О запуске подсветки сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославский планетарий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославский планетарий

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ярославский планетарий был открыт к юбилею Ярославля в 2011 году, тогда подсветка на объекте была, но скоро перестала работать. Теперь ее сделали заново. Крышу и три яруса обсерватории подсветили синим, а купол украсили светоточки-звезды.

Всего по фасаду здания планетария установили 60 прожекторов и более 270 линейных светильников. Подсветку запустили вечером 17 июня, приурочив к торжествам 60-летия полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Андрей Иванов