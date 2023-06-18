Аватары поддержали инвестициями

Инвесторы заинтересовались виртуальными копиями людей — на их создание стартап Synthesia привлек $90 млн. Вложились в проект IT-гигант Nvidia и фонд Accel. В рамках проекта планируется создавать цифровые аватары для видеороликов с применением искусственного интеллекта. Виртуальная копия человека сможет озвучивать текст, который загрузил пользователь. Индивидуально созданный аватар обойдется в $1 тыс. в год. В основе — запатентованная технология похожая на ту, что использует ChatGPT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным телеканала CNBC, в услугах стартапа заинтересованы ювелирный бренд Tiffany & Co., гостиничная сеть IHG, а также Ernst & Young и Moody’s Analytics. Аватары могли бы рекламировать их товары и услуги либо консультировать клиентов, отметил директор по стратегии брендингового агентства Depot Фархад Кучкаров:

«Tiffany & Co. славится наиболее прогрессивным маркетингом. Живая аватарка в видеоформате позволяет не просто посмотреть, как ювелирное изделие на тебе сидит, а в более широком контексте рассмотреть изображение: можно и фон настроить, и одежду, и ситуацию. Таким образом появится понимание, нужен или нет тебе этот продукт.

Видеоформат всегда был удобнее, чем текст, людям комфортнее его воспринимать. Эта технология может позволить заменить, например, все возможные информационные блоки реальным аватаром владельца сети гостиниц, который ответит на вопросы гостей. Она также может использоваться в консьерж-сервисах или в службах IT-поддержки.

При помощи алгоритмов можно настроить настолько живое общение, что человек не отличит, робот с ним разговаривает или нет. Всю формальную часть выступлений занятых людей можно прекрасно заменять этими аватарами.

Что касается российского маркетинга, то здесь наиболее известно два кейса. Это Брюс Уиллис в рекламе "МегаФона" и "Сбер", который запускал кампанию по мотивам фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Это был резонансный ролик.

Вместе с тем Synthesia четко проговаривает, что это способ оптимизировать затраты на продакшн. Сейчас множество брендов не могут себе позволить снять лишний раз ролик или делать постоянные видео в соцсетях, нести расходы из-за привлечения звезд.

В случае с "МегаФоном" Брюс Уиллис запрашивал далеко не тот гонорар, который был бы, если бы он снимался вживую. Соответственно, я думаю, эти технологии рано или поздно приведут к тому, что видео станет суперпопулярным повсеместным форматом, более доступным для людей.

Это легко можно использовать в любых аспектах бизнеса, да и государства тоже, в образовании, инфобизнесе, маркетинге, производственных процессах. Вполне вероятно, что станет востребован виртуальный куратор, который отдельно может заниматься со стажерами, отдельно — с мастерами».

Российские компании использовали цифровые копии людей не только в рекламе. На одном из телеканалов Ставрополя, в частности, виртуальная ведущая вела прогноз погоды, а ученые из Новосибирска создали цифрового сурдопереводчика для глухих.

Массовое использование таких технологий в России сдерживают их стоимость и отсутствие регулирования в этой сфере, пояснил гендиректор разработчика систем искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин:

«Сейчас в России, например, у "Сбера" есть аватар Елена, которая позиционируется как полностью цифровая ведущая, у нее нет прообраза. Однако массового какого-то перехода на эту технологию я не замечаю и связываю это с тем, что экономически пока еще такие технологии нецелесообразны. Пока человека отснять намного проще, быстрее и дешевле, а аватары еще говорят машинными сценарными репликами.

Кроме того, регулирование этой сферы отсутствует как таковое, и сейчас законодатели только-только начинают задумываться об этом. Так что, поскольку это еще некая серая зона, то могли бы массово возникнуть стартапы, которые это предлагают.

Так что, большие компании, скорее всего, не рвутся в разработку таких технологий, потому что понимают, что риски большие. Стартапы, в свою очередь, не осилят их из-за дороговизны».

На технологии создания цифровых копий людей в Госдуме обращали внимание в связи с риском мошенничества. В апреле 2023 года депутаты от ЛДПР предлагали ввести уголовное наказание для злоумышленников, которые подменяют лица или голоса на фото и видео для обмана. Там приводили в пример ситуацию, когда с украденного аккаунта в мессенджере рассылался ролик, где человек с лицом и голосом владельца аккаунта просил деньги в долг. Но в правительстве тогда инициативу не поддержали.

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Елизавета Скобцова