Теплоход из Перми сел на мель под Астраханью

Круизный теплоход «Павел Бажов» сел на мель в Астраханской области. Трехпалубное судно выполняло рейс по Волге из Перми в Астрахань, на его борту находятся 185 пассажиров, 35 из которых дети. По данным МЧС, никто из них не пострадал, утечки продуктов нет. К месту происшествия следует буксир, который должен снять судно с мели.

Теплоход «Павел Бажов» построен в ГДР и спущен на воду в 1961 году. Пассажировместимость судна составляет 216 человек, экипаж — 60 человек. По данным открытых источников, портом приписки теплохода является Пермь.

По факту происшествия следственные органы СКР проводят процессуальную проверку.