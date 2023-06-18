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Коммерсантъ FM
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FT: женщины-делегаты сообщили о домогательствах и оскорблениях на конференции ООН по климату

Женщины-делегаты на конференции ООН по изменению климата в Египте (СОР27) заявили об издевательствах, оскорблениях и сексуальных домогательствах со стороны мужчин-делегатов. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

COP27 проходила в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 20 ноября. На конференции участники договорились о создании фонда помощи бедным странам. Конференция была продлена на два дня из-за сложных и напряженных переговоров.

Глава делегации Мексики Камила Сепеда сообщила FT, что подверглась сексуальным домогательствам и получала «неприемлемые сообщения» от делегата-мужчины. Она не назвала его имени. Госпожа Сепеда пояснила, что решила рассказать об этом, так как женщины по-прежнему сталкиваются с притеснениями в ООН. Она отметила, что организации нужно принять упреждающие меры. Источник FT сообщил изданию, что на СОР27 были и другие случаи домогательств.

На фоне домогательств к женщинам со стороны мужчин-делегатов более 20 стран написали письмо протеста. К нему присоединились Мексика, США, Великобритания, Германия, Перу и Канада. В письме они призвали организаторов конференции обратить внимание на то, «как обращаются с участницами переговоров».

В 2023 году СОР28 пройдет в ОАЭ. Подготовительные мероприятия к ней проходят в немецком Бонне, там обсуждают темы, которые будут затронуты на основной конференции. По информации FT, в Бонне также произошли случаи домогательств. По словам неназванной женщины из европейской страны, за последние две недели в Бонне были настоящие случаи издевательств и домогательств, женщины сталкивались с неуместными выражениями и запугивающим поведением. Другие собеседники газеты уточнили, что часть обвинений была предъявлена женщинами из делегации Мексики.

Олеся Павленко

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