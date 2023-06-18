Глава СКР поручил разобраться с жалобами на стоянку большегрузов в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оценить законность размещения стоянки для грузовиков и шиномонтажной мастерской в микрорайоне Челябинске. О результатах проверки предстоит доложить руководителю регионального управления СК Петру Решетникову, сообщают в федеральном ведомстве.

Ранее жители микрорайона Парковый в соцсетях пожаловались, что на месте тротуара рядом с одним из домов по улице Бейвеля появилась стоянка для большегрузов и шиномонтажная мастерская. Из-за этого горожане вынуждены ходить по проезжей части. По факту обращений областное управление СК организовало проверку.

В администрации Челябинска в ответ на жалобы пояснили, что участки на месте стоянки и шиномонтажной мастерской находятся в частной собственности и используются не по назначению. Владельцам земли выданы предостережения о недопустимости нарушений.

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