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Полиция выяснит, почему в Тамани людей выгоняли из домов

Правоохранители проведут проверку по факту конфликтной ситуации, происходящей в станице Тамань Краснодарского края. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале полиции Кубани.

Вчера в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее конфликт вооруженных людей в масках с гражданским населением. По словам автора записи, люди в форме ворвались на частную территорию и выгоняют жителей Тамани из домов, угрожая при этом расправой.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям сторон дадут правовую оценку.

Маргарита Синкевич

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