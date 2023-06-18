В Курганинске ЦРБ получила три автомобиля

Курганинская центральная районная больница получила три автомобиля. Машины приобрели по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам главврача больницы Татьяны Накиб, технику используют для транспортировки больных, выездов врачей на дом, а также доставки лекарств и биологического материала для исследований.

С начала 2023 года для кубанских медучреждений приобрели 167 автомобилей марок «Лада Гранта», «Лада Гранта Универсал», ГАЗ «Соболь» и «Нива». В 2022 году по нацпроекту в распоряжение медиков Краснодарского края поступило две сотни машин.

Маргарита Синкевич

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