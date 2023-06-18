Национальный праздник Гербер прошел в Удмуртии

17 июня в окрестностях села Пихтовка Воткинского района состоялся межрегиональный удмуртский национальный праздник Гербер. Гостями мероприятия стали около 20 тысяч человек, в том числе из Республики Беларусь, Шри-Ланки, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, Пермского края, Кировской, Свердловской областей и других регионов страны, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В этом году главной темой праздника стала рыба, поскольку именно рыбным хозяйством славится первая в республике деревня будущего Пихтовка. С окончанием посевных работ селян поздравил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов: «Россия начинается на земле. Мы не раз доказали, что можем накормить Удмуртию, накормить Россию, обеспечить ее продовольственную безопасность. Желаю всем нам хорошего урожая».

На поляне праздника работала развернутая телевизионная студия интернет-телеканала на удмуртском языке «Даур ТВ», игровые площадки, мастер-классы, выставки, зоны угощений. А звездным гостем праздника стал Государственный Академический ансамбль песни и танца Удмуртии «Италмас» имени А.В. Мамонтова.

Впервые на Гербере состоялась спортивная эстафета «Чорыг кутылон» (Рыбный биатлон) между главами муниципальных образований. Участники состязаний продемонстрировали, насколько ловко они умеют сматывать леску рыбацкой катушки в удочке, ловить рыбу голыми руками, метать дротики и скакать на импровизированной лошади.

Праздник Гербер — древняя традиция удмуртов, знаменующая окончание весенне-полевых работ. Сегодня этот праздник является одним из самых масштабных национальных событий года и олицетворением культуры и традиций коренного народа Удмуртии.

В следующем году республиканский Гербер пройдет в Шарканскаом районе.