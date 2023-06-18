В Прикамье продолжает дорожать бензин

На этой неделе Росстат зафиксировал очередное удорожание бензина в Пермском крае. По информации на сайте статистического органа, по состоянию на понедельник, 11 июня, средняя потребительская цена на автомобильный бензин в регионе составила 52,52 руб., что на 15 коп. больше, чем неделей ранее. Бензин марки АИ-92 за указанный период в среднем по региону подорожал на 16 коп. (с 47,92 до 48,08 руб.), бензин АИ-95 — на 20 коп. (с 52,07 до 52,27 руб.). Средняя цена на бензин марки АИ-98 и дизельное топливо в Прикамье не изменилась — 62,85 и 59,89 руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

На прошлой неделе, по данным Росстата, средняя цена бензина в крае по сравнению с концом мая поднялась сразу на 37 коп. Стоимость АИ-92 тогда за неделю выросла на 31 коп., АИ-95 — на 30 коп., АИ-98 — на 70 коп., дизель поднялся в цене на 2 коп