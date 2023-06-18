Концерт Алексея Воробьева пройдет в День молодежи в Ижевске

Праздник состоится 24 июня в парке им. Кирова на фан-зоне в 17:00 (12+). Будет работать семь тематических зон, в каждой — своя программа. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Так, к примеру, на площадке «Навстречу знаниям» можно будет задать вопрос психологу Центра профилактической работы с молодежью Удмуртии и получить экспресс-консультацию. Пройдут лекции от Российского общества «Знание» и Центра финансовой грамотности. Все желающие смогут поучаствовать в историческом квизе, организованном Российским военно-историческим обществом. В течение вечера можно будет сдать кровь на ВИЧ.

На празднике будет открыта ярмарка вакансий от ведущих предприятий Удмуртии — получить консультацию специалистов и узнать больше о профессии мечты можно будет на площадке «Навстречу карьере».

Волонтерство Удмуртии представят на площадке «Навстречу добру». На площадке «Навстречу спорту» состоится турнир по баскетболу 3х3.

На площадке «Навстречу Родине» пройдет акция «Письмо солдату»: молодежь Удмуртии сможет написать слова поддержки бойцам, все открытки будут отправлены в зону СВО. Также гостей мероприятия приглашают поучаствовать в плетении маскировочных сетей.

Завершится мероприятие выступлением специального гостя — певца Алексея Воробьева.