По Белгородской области 17 июня выпущено почти 100 снарядов со стороны ВСУ

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 17 июня в Telegram. Было выпущено почти 100 снарядов. По словам главы региона, пострадавших нет, но в некоторых случаях зафиксированы разрушения.

В Белгородском районе за прошедшие сутки 17 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Солнцевка, 11 артиллерийских снарядов — по селу Красный Хутор, три — по селу Наумовка, два — по селу Журавлевка. В селе Щетиновка противник сбросил гранату с БПЛА.

В Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок — зафиксировано четыре прилета.

В Валуйском городском округе три артиллерийских снаряда выпущено по селу Вериговка. В селе Новопетровка противник сбросил три взрывных устройства с беспилотников, повреждены два транспортных средства.

В Волоконовском районе из миномета и артиллерии обстреляны хутор Старый и село Тишанка — в населенных пунктах зафиксированы 29 и семь прилетов соответственно. Повреждена линия электропередач.

В Грайворонском горокруге три минометных снаряда выпущено по окраине села Дроновка. Рядом с селом Безымено противник сбросил гранату с БПЛА.

В Шебекинском горокруге из миномета обстреляно село Белянка — зафиксировано 16 прилетов. Повреждения получили два корпуса сельхозпредприятия — разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой. По поселку Калининский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Муром — четыре минометных снаряда, по хутору Панков — четыре, по поселку Ленинский — три, по селу Новая Таволжанка — три, по хутору Мухин — три.

Мария Старикова