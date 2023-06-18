Ярославских депутатов обяжут уведомлять прокуратуру о коррупционных предложениях

Депутаты Ярославской областной думы будут обязаны в течение пяти дней уведомить прокуратуру о склонении к совершению коррупционных правонарушений. Соответствующую поправку ярославский губернатор предлагает принять в закон «О депутате Ярославской областной думы».

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Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Ярославская областная дума

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Кроме прокуратуры, о факте предложения коррупционного правонарушения депутат должен уведомить и думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах.

«Уведомление оформляется в свободной форме с изложением обстоятельств обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения и с приложением материалов, подтверждающих указанные обстоятельства (при наличии)»,— отмечается в поправке к закону.

Пятидневный срок является обязательным, причем депутат должен быть убежден, что прокуратура точно получит его письменное уведомление в указанный срок.

Андрей Иванов