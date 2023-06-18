Ярославских депутатов обяжут уведомлять прокуратуру о коррупционных предложениях

Депутаты Ярославской областной думы будут обязаны в течение пяти дней уведомить прокуратуру о склонении к совершению коррупционных правонарушений. Соответствующую поправку ярославский губернатор предлагает принять в закон «О депутате Ярославской областной думы».
Ярославская областная дума
Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы
Кроме прокуратуры, о факте предложения коррупционного правонарушения депутат должен уведомить и думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах.
«Уведомление оформляется в свободной форме с изложением обстоятельств обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения и с приложением материалов, подтверждающих указанные обстоятельства (при наличии)»,— отмечается в поправке к закону.
Пятидневный срок является обязательным, причем депутат должен быть убежден, что прокуратура точно получит его письменное уведомление в указанный срок.