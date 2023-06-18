Спортсмен из Екатеринбурга утонул в Волге во время соревнований по триатлону

В Самаре во время соревнований по триатлону в реке Волга утонул спортсмен из Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрайонного следственного управления на транспорте СК России. Инцидент произошел утром в субботу, 17 июня.

По данным следователей, во время соревнований мужчина нырнул в воду с баржи, расположенной на реке Волга напротив Первомайского спуска, и пропал. Впоследствии его обнаружили мертвым. Екатеринбуржцу было 37 лет.

Сейчас следователи выяснуют все обстоятельства случившегося, проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте