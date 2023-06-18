Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:25

На Филиппинах загорелся паром со 120 пассажирами

Филиппинский паром Esperanza Star со 120 пассажирами загорелся в море на рассвете сегодня, 18 июня, сообщил AP. Информации о пострадавших пока нет.

Паром загорелся во время рейса между провинциями Сикихор и Бохоль в центральной части Филиппин. На борту находятся 65 пассажирова и 55 членов экипажа.

На видео с места происшествия видны пламя и черный дым, которые поднимаются с двух палуб в одном из концов парома. На кадрах не видно пассажиров и членов экипажа, отмечает AP.

На место направлены спасательные службы. Они пытались потушить огонь водометами. Данных о пострадавших и спасенных с судна пока нет. Позже газета Manila Bulletin сообщила, что пассажиры и члены экипажа эвакуированы.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...