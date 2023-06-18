На Филиппинах загорелся паром со 120 пассажирами

Филиппинский паром Esperanza Star со 120 пассажирами загорелся в море на рассвете сегодня, 18 июня, сообщил AP. Информации о пострадавших пока нет.

Паром загорелся во время рейса между провинциями Сикихор и Бохоль в центральной части Филиппин. На борту находятся 65 пассажирова и 55 членов экипажа.

На видео с места происшествия видны пламя и черный дым, которые поднимаются с двух палуб в одном из концов парома. На кадрах не видно пассажиров и членов экипажа, отмечает AP.

На место направлены спасательные службы. Они пытались потушить огонь водометами. Данных о пострадавших и спасенных с судна пока нет. Позже газета Manila Bulletin сообщила, что пассажиры и члены экипажа эвакуированы.

Олеся Павленко