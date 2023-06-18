Вице-спикер новосибирского горсовета выдвинут кандидатом в губернаторы от ЛДПР

Региональное отделение (РО) ЛДПР выдвинуло кандидатом в губернаторы Новосибирской области Евгения Лебедева. Конференция состоялась 17 июня.

Евгений Лебедев – вице-спикер новосибирского горсовета. В сообщении РО ЛДПР он назван «опытным партийцем, которого поддерживает большое количество граждан».

Выборы губернатора Новосибирской области состоятся в сентябре 2023 года. Как сообщал «Ъ-Сибирь», 17 июня конференция РО КПРФ выдвинула кандидатом в губернаторы от партии депутата законодательного собрания региона Романа Яковлева. Кроме того, как следует из данных ГАС «Выборы», документы в областную избирательную комиссию в качестве кандидата от «Коммунистов России» подал первый секретарь обкома партии Андрей Щукин.

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Валерий Лавский