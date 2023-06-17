Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Лондоне состоялась торжественная церемония в честь дня рождения Карла III

Король Великобритании 74-летний Карл III принял участие в церемонии, приуроченной к его дню рождения. В Лондоне в честь этого состоялся парад. Церемония проводится ежегодно с 1760 года, обычно в июне, родился же Карл III 14 ноября. Сегодня он возродил традицию проезжать верхом на лошади, от которой его мать, королева Елизавета II, отказалась в 1986 году, когда ей было 60 лет.

Чарльз III проинспектировал войска на параде верхом на лошади, за ним, также верхом на лошадях следовали его старший сын и наследник принц Уильям, брат герцог Эдинбургский Эдвард и сестра Анна. Королева Камилла и жена Уильяма Кэтрин, принцесса Уэльская, следовали за ними в карете.

Мероприятие началось с шествия от Букингемского дворца до места парада конной гвардии в центре Лондона. В нем приняли участие около 1,4 тыс. солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей. Затем Карл III вернулся в Букингемский дворец, где со своей семьей с балкона наблюдал за полетом пилотажной группы Королевских ВВС. На балкон также вышли три маленьких внука короля — принц Джордж, девяти лет, пятилетний принц Луи и восьмилетняя принцесса Шарлотта.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...