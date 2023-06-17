В Лондоне состоялась торжественная церемония в честь дня рождения Карла III

Король Великобритании 74-летний Карл III принял участие в церемонии, приуроченной к его дню рождения. В Лондоне в честь этого состоялся парад. Церемония проводится ежегодно с 1760 года, обычно в июне, родился же Карл III 14 ноября. Сегодня он возродил традицию проезжать верхом на лошади, от которой его мать, королева Елизавета II, отказалась в 1986 году, когда ей было 60 лет.

Чарльз III проинспектировал войска на параде верхом на лошади, за ним, также верхом на лошадях следовали его старший сын и наследник принц Уильям, брат герцог Эдинбургский Эдвард и сестра Анна. Королева Камилла и жена Уильяма Кэтрин, принцесса Уэльская, следовали за ними в карете.

Мероприятие началось с шествия от Букингемского дворца до места парада конной гвардии в центре Лондона. В нем приняли участие около 1,4 тыс. солдат, 400 музыкантов и 200 лошадей. Затем Карл III вернулся в Букингемский дворец, где со своей семьей с балкона наблюдал за полетом пилотажной группы Королевских ВВС. На балкон также вышли три маленьких внука короля — принц Джордж, девяти лет, пятилетний принц Луи и восьмилетняя принцесса Шарлотта.

Мария Федотова