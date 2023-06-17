Власти Украины хотят закрепить статус английского как языка международного общения

Украинские власти готовят законопроект, который закрепит за английским языком статус языка международного общения. Также предполагается сделать изучение английского языка более доступным для всех желающих на Украине. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Параллельно с интеграцией Украины в ЕС усиливаем сотрудничество с международным сообществом»,— написал господин Шмыгаль в своем Telegram-канале. Вопрос статуса английского языка обсуждался на совещании с Минцифрой и Минкультом. Премьер отметил, что английский язык поможет утверждению Украины как регионального лидера, поскольку он открывает широкий доступ к знаниям, рынку труда, информационным и культурным продуктам.

«Готовим проект закона, который, в частности, закрепит английский как язык международного общения»,— сообщил Денис Шмыгаль.

В июне 2022 года на Украине начали обсуждать предоставление английскому языку статуса языка делового общения в рамках развития бизнеса и ускорения евроинтеграции. В августе стало известно, что Минкульт Украины работает над проектом закона об особом статусе английского языка.

Мария Федотова