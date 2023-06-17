«Японское бистро адресовано молодежной аудитории»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о меню заведения, которое состоит из московских хитов японского происхождения.

Новый проект ресторанного холдинга Alba Group на территории гастроквартала «Три вокзала. Депо» совсем не похож на их премиальные рестораны LouLou, «Юг 22», «Б12» и Uni. Японское бистро Momonga, названное в честь белки-летяги Эдзо Момонга, адресовано молодежной аудитории, рассчитано на средний чек в 1,5 тыс. руб. и явно может превратиться в сеть. Минималистичный интерьер в светло-бежевых тонах с изящными небесно-голубыми вкраплениями, обтекаемой формы современная мебель, запоминающийся фирменный стиль — все так и просится к масштабированию. То же относится и к меню, сплошь состоящему из московских хитов, причем не только японского происхождения. Кроме роллов и суши, гунканов и сашими, шеф-повар Стас Ким готовит по три варианта поке, тако и тостада.

Среди таких сложносочиненных позиций хрустящие тако с угрем, рисом и маринованным огурцом, тостада с лососем и гуакамоле, поке с тунцом спайси или с лососем и апельсином. Есть также бенто-бокс, куда входят три блюда для ланча, и небольшой раздел горячих блюд во главе с домбури и жареной дорадо по-пекински. Заказ можно сделать с помощью планшета-терминала, и там же его оплатить, но это не отменяет участия официантов. Персонал в новом бистро приветливый и грамотный. Легкие коктейли на базе мартини по 600 руб. и большая подборка саке придают флагманской «белке-летяге» ускорения на взлете, как и вина от 400 руб. за бокал.