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В Ярославле прошло авиашоу в честь полета Валентины Терешковой

В Ярославле прошло авиашоу, посвященное 60-летию полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Сама депутат Госдумы наблюдала за ним с верхнего яруса Стрелки. О проведенном мероприятии сообщили в мэрии Ярославля.

Фрагмент авиашоу

Фрагмент авиашоу

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фрагмент авиашоу

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В авиашоу приняли участие пилотажные группы «Первый полет» и «Русские витязи». Четыре истребителя Су-35С продемонстрировали над Стрелкой групповое пилотирование, а также одиночное исполнение фигур высшего пилотажа.

Также в рамках авиашоу прошли показательные выступления заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной, спортсменов центра специальной парашютной подготовки воздушно-десантных войск и Рыбинского авиаклуба ДОСААФ России.

Андрей Иванов

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