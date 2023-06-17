В Ярославле прошло авиашоу в честь полета Валентины Терешковой

В Ярославле прошло авиашоу, посвященное 60-летию полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Сама депутат Госдумы наблюдала за ним с верхнего яруса Стрелки. О проведенном мероприятии сообщили в мэрии Ярославля.
Фрагмент авиашоу
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
В авиашоу приняли участие пилотажные группы «Первый полет» и «Русские витязи». Четыре истребителя Су-35С продемонстрировали над Стрелкой групповое пилотирование, а также одиночное исполнение фигур высшего пилотажа.
Также в рамках авиашоу прошли показательные выступления заслуженного мастера спорта России Светланы Капаниной, спортсменов центра специальной парашютной подготовки воздушно-десантных войск и Рыбинского авиаклуба ДОСААФ России.