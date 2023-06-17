Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

Недоинвестирование неизбежно создаст дефицит на рынке нефти. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ. По его словам, мировой спрос и цены на сырье будут расти. В долгосрочной перспективе, физические объемы потребления нефти по имеющимся оценкам вырастут на 15% к 2045 году. При этом в качестве ключевой причины неизбежного дефицита энергоресурсов и роста цен на нефть Игорь Сечин назвал недоинвестирование отрасли. Он особо отметил, что недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к негативным последствиям.

Российская фармкомпания «Герофарм» в текущем году вдвое увеличит инвестиции. Они будут направлены на расширение производственных мощностей и научные исследования и разработки. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Петр Родионов. По его словам, компания реализует проекты по модернизации производственной площадки в Пушкине и по строительству нового участка упаковки и розлива лекарственных препаратов в Оболенске.

АвтоВАЗ намерен привлечь к производству машин приговоренных к принудительным работам россиян. Как пишет РБК со ссылкой на главу компании Максима Соколова, это решение обусловлено дефицитом рабочей силы. Всего компания рассчитывает к 2024 году привлечь к производству около четырех тысяч работников. Сколько из них будет осужденных, неизвестно. Таким сотрудникам будут платить зарплату, уточнил глава компании.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...