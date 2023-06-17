Недоинвестирование неизбежно создаст дефицит на рынке нефти. Об этом заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на ПМЭФ. По его словам, мировой спрос и цены на сырье будут расти. В долгосрочной перспективе, физические объемы потребления нефти по имеющимся оценкам вырастут на 15% к 2045 году. При этом в качестве ключевой причины неизбежного дефицита энергоресурсов и роста цен на нефть Игорь Сечин назвал недоинвестирование отрасли. Он особо отметил, что недоинвестирование происходит не только в добыче, но также и в геологоразведке, что уже привело к негативным последствиям.

Российская фармкомпания «Герофарм» в текущем году вдвое увеличит инвестиции. Они будут направлены на расширение производственных мощностей и научные исследования и разработки. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Петр Родионов. По его словам, компания реализует проекты по модернизации производственной площадки в Пушкине и по строительству нового участка упаковки и розлива лекарственных препаратов в Оболенске.

АвтоВАЗ намерен привлечь к производству машин приговоренных к принудительным работам россиян. Как пишет РБК со ссылкой на главу компании Максима Соколова, это решение обусловлено дефицитом рабочей силы. Всего компания рассчитывает к 2024 году привлечь к производству около четырех тысяч работников. Сколько из них будет осужденных, неизвестно. Таким сотрудникам будут платить зарплату, уточнил глава компании.