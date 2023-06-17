Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет на параллельный импорт компьютерного оборудования из недружественных стран, у которых есть конкурентные российские аналоги. В частности, по словам глава Минцифры Максута Шадаева, обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что есть китайские аналоги, которые им не уступают.

На фоне разрушения основ рыночной экономики государство становится главным гарантом безопасности, отметил в своем докладе глава «Роснефти» Игорь Сечин. Необходимо констатировать фундаментальное обстоятельство: рыночная экономика больше не работает в качестве основного механизма глобального регулирования и движения капитала. Высокая инфляция, высокие процентные ставки, разрыв глобальных цепочек, риски дефицитов практически любого сырья — на этом фоне главным приоритетом становится безопасность, а главным ее гарантом — государство. Актуальные задачи не под силу частному капиталу, даже крупному, который теперь если может существовать, то только в режиме государственно-частного партнерства, отмечается в докладе главы «Роснефти».

Ритейлер «Магнит» в первом квартале увеличил выручку на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила почти 600 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 41%, валовая — на 5,5%.